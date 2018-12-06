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Galatasaray, Keçiörengücü ile oynadığı maçın zeminine isyan etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşan Galatasaray'da, 'zemin' isyanı vardı. Galatasaray'dan TFF'ye zeminle ilgili olarak sert eleştiriler geldi.

Galatasaray, Keçiörengücü ile oynadığı maçın zeminine isyan etti!

Galatasaray'da yöneticiler, "Beşiktaş'ın A.Gücü maçı zemin bozuk diye Kayseri'ye, Başakşehir'inki ise Afyonkarahisar'a alındı. Ama konu G.Saray olunca Ankara'da suni çime çıkıyoruz" dedi.

TFF ve G.Saray arasındaki tartışmalı süreç devam ederken dün Keçiörengücü'yle Türkiye Kupası maçına çıkan Aslan'da yine isyan vardı. Hatırlanacağı üzere TFF, Beşiktaş'ın Ankaragücü maçını zemin bozuk diye Kayseri'ye almıştı. Geçtiğimiz günlerde de Başakşehir'in Ankaragücü mücadelesinin aynı sebeple Afyonkarahisar'da oynanacağı açıklandı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda Galatasaray'ın maç yapmasında sakınca görmedi.

HESABINI KİM VERECEK!

Artık ceza almak istemeyen yöneticiler, resmi açıklama yerine kendi aralarında, "Madem Ankara'da TFF'nin oynanmasına müsaade ettiği Aktepe gibi bir stat var niye Beşiktaş Kayseri'de oynadı? Başakşehir'in A.Gücü maçı niye Afyon'da? TFF acaba kupayı mı önemsemiyor, yoksa konu G. Saray olunca mı bozuk zemine izin var! Biz üvey evlat mıyız!" diyerek isyan etti.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi İnandınız mı BJK 2 Hafta da 6 haram puanı TFF nin oyunuyla aldı
bi Fenerbahçe li olarak haklı burada Galatasaray aga şimdi o stad komple yıkılması lazım Keçiörende oturan olarak yapın çim saha tesis az yiğinde sporumuz gelişsin çocuklar çim sahada yetişsin gençler için
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