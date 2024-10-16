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Galatasaray kesenin ağzını açtı! Barış Alper Yılmaz'ın akıllara zarar maaşı ve serbest kalma maddesi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 09:24
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Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray iç transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı - kırmızılılar uzun zamandır gündemde olan son dönemin yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. İşte detaylar...

Galatasaray kesenin ağzını açtı! Barış Alper Yılmaz'ın akıllara zarar maaşı ve serbest kalma maddesi...
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon sarı - kırmızılılar adına tüm resmi maçlarda mücadele eden ve Süper Ligdeki en skorer oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz'ın yıllık 15-20 milyon TL'lik sözleşmesine yüklü bir zam yapılması son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Son gelen bilgilere göre, sarı-kırmızılılar milli yıldız Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüp ile milli ara öncesinde yapılan son görüşmede el sıkıştığı, imzalar için ise devre arasının beklenmesi planlandığı öğrenildi.

İLK SEZON İÇİN 1.7 MİLYON EURO

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Yıllık 15-20 milyon TL bandında maaş alan milli oyuncuya ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray Yönetimi, 4 yıllık anlaşma sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon Euro ödeyecek. Söz konusu alacağına her sezon başında 100 bin euro zam yapılacak. Ayrıca sözleşmede bonuslara bağlı maddelerde bulunacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

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Henüz imza aşamasında olmayan tek konu ise kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak bu maddenin olup olmayacağı, olursa da rakamın hangi seviye üzerinden belirleneceği önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek.

GELECEĞİ BELLİ OLUYOR

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Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un da isteğiyle birlikte yaz döneminde gelen tüm teklifleri reddetmişti. Benzer bir tutumun bu kış döneminde de devam edeceği ve Barış Alper'in sezon sonuna kadar mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği ifade edildi.

Sarı - kırmızılı yönetiminin 2025 Ocak ayına kadar sözleşme uzatma işlemleri için somut adımları atarak noktalayacağı belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN RAKAMLARI

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Bu sezon şimdiden parçalıyla 13 maça çıkan Barış Alper, rakip filelere 4 gol atarken, 1'de asistle skora katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Barış Alper Yılmaz galatasaray
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