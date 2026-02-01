Galatasaray kış transferinde üçüncü isimle anlaştı! Can Armando Güner...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Cimbom, bu anlamda ilk olarak Noa Lang, ardından Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmıştı. Aslan üçüncü hamlesiyle geleceğe yatırımını da yaptı.

GENÇ OYUNCU GELİYOR...

Sabah gazetesinin haberine göre; 18 yaşından gün alan 2008 doğumlu kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray, sezon sonunda yetiştirme bedeli olarak sezon sonunda yaklaşık 200 bin euroluk ödeme yapacak.

SÖZLEŞME İMZALANDI!

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Can Armando Güner’e yaz transfer dönemi geçerli olmak üzere sözleşmeyi imzalattı. Gladbach ile yapılan görüşmelerde orta yol bulunursa az da olsa kış dönemi gelme ihtimali de var.

SOSYAL MEDYA HAREKETİ DAMGA VURDU...

Transfer sürecindeki sıcak gelişmeler sosyal medyaya da yansıdı. Genç futbolcunun, Galatasaraylı yöneticiler Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli’yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekerken, Abdullah Kavukcu’nun da Can Armando Güner’i takip etmesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.