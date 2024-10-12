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Galatasaray kongresinde ortam gerildi! Fırat Develioğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na cevap: "Galatasaray başkanı olamayacaksınız!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 15:52
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Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun Eşref Hamamcıoğlu'na karşı söylediği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray kongresinde ortam gerildi! Fırat Develioğlu'ndan Eşref Hamamcıoğlu'na cevap: "Galatasaray başkanı olamayacaksınız!"

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Fırat Develioğlu ile Eşref Hamamcıoğlu arasında geçen diyalog sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

"DURSUN ÖZBEK'İN HANGİ İRADENİN DESTEĞİ İLE SEÇİLMESİNİN GÖSTERGESİDİR"

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Eşref Hamamcıoğlu yaptığı konuşmada Dursun Özbek'e göndermelerde bulundu. Hamamcıoğlu, "Sayın Dursun Özbek'in göreve geliş sürecini sizlerle paylaşmak isterim; siyasi turları, sayın Dursun Özbek'in hangi iradenin desteği ve yönlendirmesiyle aday olduğunun ve seçilmesinin göstergesidir." dedi.

"GALATASARAY BAŞKANI OLAMAYACAKSINIZ!"

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Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu, Eşref Hamamcıoğlu'nun bu iddiasına sert bir cevap vererek, "Ortalık ne zaman karışsa, rakipler ne zaman saldırı yapsa içten hemen atağa geçerek mevcut olan insanların elini güçsüzleştirmeye çalışıyorsunuz Eşref bey. Ama olmayacak, Galatasaray başkanı olamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eşref Hamamcıoğlu galatasaray
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