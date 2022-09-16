Galatasaray-Konyaspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'ini korudu.

Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

- Icardi ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, ilk kez bir lig müsabakasında kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünden kiraladığı Arjantinli futbolcu, transferinden sonra ikinci maçta 21 kişilik müsabaka kadrosuna alındı.

Tecrübeli yıldız, maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarların adını söyleyerek yaptıkları tezahüratlara el sallayan Icardi, tribüne gitmedi. Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'yi tribüne getirmesini isteyen taraftarların bu çağrısı karşılık buldu.

Ceza sahasına kadar gelerek taraftarları selamlayan Icardi'nin yumrukla "oley çektirmesi" beklendi. Kaptan Muslera'nın ufak bir yardımıyla taraftarın isteğini geri çevirmeyen Icardi, coşkunun artmasını sağladı.

- Emin Bayram formasını korudu

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.

Ligin 5. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şans bulan 19 yaşındaki stoper, Abdülkerim'in cezası bitmesine rağmen Konyaspor maçında da ilk 11'de forma giydi.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde görev bekledi.

- Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray taraftar, geçen sezon hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı andı.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve son olarak Konyaspor'da oynayan Ahmet Çalık, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazanasında hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi tek tek futbolcularını tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar, son olarak Ahmet Çalık'ın ismini söylediler.

- ultrAslan'dan taraftara çağrı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılı taraftara bir dizi çağrıda bulundu.

Karşılaşma öncesinde koltuklara broşür dağıtan ultrAslan, maç boyunca hücumda ve savunmada takımlarına destek olmayı, iyi oynayan futbolcuların alkışlanmasını hata yapanların ise moralinin yükseltilmesini istedi.

Taraftar grubu, tezahüratlarla hakemi baskı altına almayı ve tribünde sadece maça odaklanılması gerektiğini belirtti.

- Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi.

Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

- Konyaspor'da tek değişiklik

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray mücadelesine İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici, Zymer Bytyqi ve Muhammet Demir 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Cebrail Karayel ve Mame Diouf yer aldı.

Ligin 6. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de yer alan Robert Muriç, Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

İlhan Palut, bu oyuncunun yerine Bruno Paz'ı görevlendirdi.

