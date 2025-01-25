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Galatasaray - Konyaspor maçının VAR’ı Polonyalı Pawel Raczkowski oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 12:48
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Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski oldu.

Galatasaray - Konyaspor maçının VAR’ı Polonyalı Pawel Raczkowski oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Konyaspor’u ağırlayacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek. Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçında da VAR’da yer almuştı.

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Sivasspor - Kayserispor maçında VAR’da İspanyol hakem Victor Garcia Verdura ve Corendon Alanyaspor - Başakşehir mücadelesinde de Portekizli David Rafael Oliveira Da Silva görev yapacak.

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19:00
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Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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