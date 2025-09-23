Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti! Takımına skor katkısı veren Lucas Torreira'nın gole sevinmeme sebebi ortaya çıktı...

Süper Lig'de Galatasaray iç sahada Konyaspor ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı kırmızılıar Fenerbahçeyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Maçta takımının son golünü atan Lucas Torreira'nın attığı gole sevinmemesi dikkat çekmişti. Nedeni ortaya çıktı...

SKORU 3-0'A GETİRDİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında sağ taraftan kullanılan taş atışının ardından topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahası dışından sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi.

‘‘İMAJIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ…’’

Lucas Torreira, ‘‘Gerçekten gol attığım ve galibiyet için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Şu anda çok iyi değiliz, takım olarak gelişmeliyiz. Ligde de gelişen takımlar var. Çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve uzun bir sezonun bizi beklediğinin farkında olmamız gerekiyor.’’ dedi.

‘‘ÇOK ÜZGÜNDÜM…’’

Lucas Torreira, ‘‘Birçok duygu var maç içerisinde ve hafta arasında. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık, hesapta olmayan bazı sonuçlar alınca mutsuz oluyorsunuz. Büyük bir kulübün formasını giyiyoruz ve çok fazla duygu yaşıyorsunuz. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum ve puan farkını açarak lider olarak devam ediyoruz.’’ ifadelerinde bulundu.