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Galatasaray kötü performans olarak rekor kırıyor! Taraftarları hayrete düşüren istatistik...

17.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ligde kötü gidiş sürüyor. Bu sezo sadece 7 galibiyet alan Sarı-Kırmızılı ekip bunun yanında 8 yenilgi ve 6 beraberlik alarak 27 puan toplayabildi. 21 haftanın sonunda üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana en kötü performansın yaşandığı sezon olarak tarihe geçti.

Galatasaray kötü performans olarak rekor kırıyor! Taraftarları hayrete düşüren istatistik...

Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu Fatih Terim olarak seçilmişti. Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirilmişti. Ligde art arda alınan kötü sonuçlardan sonra Sarı-Kırmızılılar 1987-88 sezonundan sonra ilk yaşadı.

EN KÖTÜ PERFORMANS

Bu sezon ligde galibiyet almakta zorlanan Galatasaray, 21. haftanın sonunda sadece 7 kez maç kazanabildi. Aldığı galibiyetlerden çok mağlubiyeti bulunan (8) Sarı-Kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana en kötü performansın yaşandığı sezon olarak tarihe geçti.

LİDERİN 23 PUAN GERİSİNDE

Trabzon'un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen Galatasaray zirvenin 23 puan gerisine düştü. Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybeden Galatasaray, 2014-15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 8. kez sahadan yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 2020/21'in tamamında ligde aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı (40 maç).


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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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