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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Şükrü Köksal Ünlü istifa etti:

16.12.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstifa gerekçem, son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Şükrü Köksal Ünlü, genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği açıkladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu ile bazı konularda derin fikir ayrılıkları yaşadığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"İstifa gerekçem, son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan bir şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve yönetim kuruluna sonsuz başarılar dilerim."

Sarı-kırmızılı kulüpte dün de başkan yardımcısı Rezan Epözdemir benzer gerekçelerle istifa ettiğini duyurmuştu.

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