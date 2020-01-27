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Galatasaray Kulübü, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Mustafa Cengiz, "Bu anlaşmayla Galatasaray sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Beklentilerimiz baya yüksek. İnşallah hayallerimize kavuşuruz. Galatasaray nasıl bir dünya markasıysa TAB Gıda da bir dünya markası. Anlaşma 5 yıllık" dedi.

Galatasaray Kulübü, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması yaptı

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ile TAB Gıda Üst Yöneticisi Caner Dikici katıldı.

Mustafa Cengiz, uzun görüşmeler sonucunda TAB Gıda ile en iyi şartlarda anlaşmaya vardıklarını dile getirerek, "Bu anlaşmayla Galatasaray sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Beklentilerimiz baya yüksek. İnşallah hayallerimize kavuşuruz. Galatasaray nasıl bir dünya markasıysa TAB Gıda da bir dünya markası. Anlaşma 5 yıllık" diye konuştu.

"YILLIK EN AZ 2.5 MİLYON LİRA GELİR HEDEFLİYORUZ"

Galatasaraylı taraftarları TAB Gıda bünyesinde bulunan markaların ürünlerini tüketmeye davet eden Cengiz, "Galatasaray menüsünü tercih ettiğinizde fazladan bir ödeme olmayacak. Galatasaray her menüden 1,6 lira gelir elde edecek. Yıllık en az 2,5 milyon lira gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DOLAYISIYLA KAMPANYA BAŞLATTIK"

Mustafa Cengiz, kulüp olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını vurgulayarak, "Türkiye'deki bütün GS Store mağazalarında destekler kabul edilecek. Deprem nedeniyle tekrar bütün milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"BU KAMPANYA GALATASARAY'SIZ OLMAZDI"

TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da Galatasaray Kulübü ile yaptıkları anlaşmanın önemine değinerek, "Son haftalarda futbol dünyasına iyice ısındık. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Taraftar menüleriyle takımına destek ol' kampanyası Galatasaray'sız olmazdı. TAB Gıda, Galatasaray taraftarlarına çok kolay bir şekilde takımlarına destek olabilecekleri bir fırsat sunuyor. Geliştirdiğimiz bu model daha önce benzeri olmayan bir model. Bizim markalarımızı tercih eden taraftar, aldığı menüyle hiçbir ek bedel ödemeden takımına maddi katkı sağlamış olacak. Bu iş birliği anlaşmasının hem Galatasaray hem de markamıza değer katacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kurdoğlu, ellerinden geleni yardımı yapacaklarını dile getirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Galatasaray Kulübü mustafa cengiz sponsorluk süperlig TAB Gıda

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