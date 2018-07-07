SPOR

Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da efsane kaleci Turgay Şeren, vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı.

Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, Turgay Şeren'in hayat hikayesi ve başarıları paylaşılarak, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandıGalatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip olduInter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray turgay şeren

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Bursaspor taraftarından FETÖ'cü vali Şehabettin Harput'a sert tepki gösterdi!

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.