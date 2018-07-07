Galatasaray Kulübü, Turgay Şeren'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, Turgay Şeren'in hayat hikayesi ve başarıları paylaşılarak, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.

