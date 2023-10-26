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Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce Icardi gerçeğini açıkladı! "Ameliyata alacaktık"

26.10.2023 17:25 | Son Güncelleme:
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Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi hafta sonu 2 gol atıp kazandırdığı Beşiktaş derbisini sekerek bitirince Galatasaraylı taraftarları korkuturken, Devler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği büyük merak konusuydu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

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3 gün sonra Bayern Münih karşısında forma giyen ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcü için kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

"AMELİYATA ALACAKTIK"

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Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.

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