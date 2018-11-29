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Galatasaray, Kulüpler Birliği'nden ayrılabilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi, Lokomotiv Moskova deplasmanında alınan yenilgi sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı. Yönetim, Kulüpler Birliği'nden ayrılmayı ve toplantılarına katılmama konusunu görüşecek.

Galatasaray, Kulüpler Birliği'nden ayrılabilir

Moskova deplasmanından sabah saatlerinde dönen Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Salı günleri gerçekleşen haftalık olağan toplantısını beklemeden bir araya gelme kararı aldı.

Galatasaray yönetiminin yarın fikir alışverişinde bulunmak adına bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Sarı kırmızılılar, Kulüpler Birliği'nin yaptığı ve 17 kulübün imzaladığı bildiri sonrasında Galatasaray yönetimi bu konuyu yapacağı toplantıda masaya yatıracak, değerlendirecek.

Galatasaray yönetimi bu toplantıda Kulüpler Birliği'nden ayrılmayı ve toplantılarına katılmama konusunu gündemine alıp görüşecek. (Futbolarena)

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Galatasaray Kulüpler Birliği

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