Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından olan Galatasaray Futbol Kulübü’nün milyonlarca taraftarı bulunuyor. Galatasaray gittiği her yerde taraftar desteğini arkasında hissediyor ve taraftarlar takımlarını en güzel Galatasaray marşları ile destekliyorlar.
Marşlar ve tezahüratlar özellikle Türkiye’de tribün kültürünün önemli parçalarıdır. Galatasaraylılar da takımlarını desteklemek için pek çok marş söylüyorlar ve tezahüratlar yapıyorlar. Yazımızda sarı kırmızılıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözlerini bulabilirsiniz. Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Galatasaray sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum cimbomum
DESTANLAR YAZAN
Destanlar yazan...
Taraftarınla...
Tüm camianla...
En büyük sensin...
Saldır cimbombom
Sensin şampiyon
Bir tek kupanın
Tüm avrupa’nın
Gelmiş ve gelecek bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canını koyan
Taraftarınla, tüm camianla
En büyük sensin cimbombom
Saldır cimbombom, sensin şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener
Ne de Trabzon
Her zaman her yerde
Ali sami yen’de
En büyük sensin alemde...
GALATASARAY MARŞI (KAHRAMANIM SENSİN)
DÜNYA DİZE GELİR SENİN ÖNÜNDE CİMBOMBOM
KUPALAR BİZE GELİR SENİN GÜCÜNLE CİMBOMBOM
RAKİPLER BİRER BİRER DEVRİLDİLER SENİN KARŞINDA
GOLLER ÜÇER BEŞER AĞLARI DELDİ CİMBOMBOM
SAHALARIN KRALISIN SENİ KİM TUTAR
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE TARAFTARIN VAR
SEN TARİH YAZARKEN SAHİD OLDULAR
ŞAMPİYONSUN YER GÖK SARI KIRMIZI
ASLANIM, ŞAMPİYONUM GALATASARAY
RUHUM, ONURUM GALATASARAY
TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR
KAHRAMANIM SENSİN GALATASARAY
GEÇMİŞİM GELECEĞİM GALATASARAY
SÖNMEYEN ATEŞİM GALATASARAY
BU TARAFTAR SENİNLE GURUR DUYUYOR
KAHRAMANIM SENSİN GALATASARAY
Söz : ZEYNEP TALU ÇETİNSOY
Müzik: GARO MAFYAN
YORUM: FORUM
GALATASARAY TRİBÜN MARŞI
BU TARAFTAR HER YERDE SENLE ÇOŞUYOR
BU TARAFTAR HEP SENLE GURUR DUYUYOR
TEK BÜYÜKSÜN EN BÜYÜKSÜN SENSİZ OLMUYOR
SEN NERDEYSEN BİZ ORDAYIZ GALAYASARAY
LA LALALALA LA
HADİ OMUZ OMUZA MAÇA GİDELİM
ALİ SAMİ YEN'DE YİNE RENKLENELİM
GÖNLÜMÜZ ZEHİR KALBİMİZ ZEHİR
SEN NERDEYSEN BİZ ORDAYIZ GALAYASARAY
LA LALALALA LA
HER MAÇIMIZ BİZİM İÇİN BAYRAM HAVASI
SANA KOŞAR TARAFTARIN HER MAÇ SONRASI
BİZ SENİNLE DOLUYUZ SENLE YAŞARIZ
SEN NERDEYSEN BİZ ORDAYIZ GALAYASARAY
LA LALALALA LA
Söz - Müzik: CENGİZ ERDEM
YORUM: CENGİZ ERDEM ve KORO
ŞAMPİYON CİM BOM BOM
SARI KIRMIZI TARİH YAZGISI
KANIMDAYKEN UÇARIM BEN
BİR ASLAN GİBİ ASİL VE GÜÇLÜ
SENİ ALKIŞLARKEN BİR EFSANESİN SEN
ŞAMPİYON ŞAMPİYON YİNE CİM BOM BOM
ŞAMPİYON ASLANIM CİM BOM BOM
HERKES SENİNLE GURUR DUYUYOR
ŞAMPİYON CİM BOM BOM
Söz : CÜNEYT ÇAKIM
Müzik : D.HORSTMANN
YORUM: SEDAT
YER KIRMIZI GÖK SARI
1905'TE İLK KEZ KÜKREDİ ASLAN
SUSTURAMAZSIN ONU BİN YIL UĞRAŞSAN
YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN
CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
SAMİYEN'İ DOLDURURUZ BİNLERCE YÜREK
BU SEVDAYI ANLATMAYA DESTANLAR GEREK
YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN
CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
Söz ve Müzik: MERT EKREN
YORUM: MERT EKREN
GOL GOL GOL
ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH MAŞALLAH
ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH MAŞALLAH
GOL GOL GOL GOL
GOL GOL GOL GOL
WWW NOKTA SARI KIRMIZIM NOKTA COM
GELİYOR GELİYOR GELİYOR AMMAN
ASLANSIN SEN CİMBOMBOM
WWW NOKTA SARI KIRMIZIM NOKTA COM
GELİYOR GELİYOR GELİYOR AMMAN
BÜYÜKSÜN BE CİMBOMBOM
CADDELERDE SOKAKLARDA
TELEVİZYON KANALLARINDA
KAHVELERDE RADYOLARDA
YÜREĞİMİZDE SEN VARSIN
ARABALARDA VE YOLLARDA
EVİMİZİN DUVARLARINDA
KALBİMİZİN KÖŞE BAŞINDA
HER YERDE SEN VARSIN
GOL GOL
HELAL OLSUN CİMBOM SANA
GOL GOL
COŞTUR BİZİ BİR DAHA
GOL GOL
VAZGEÇİLMEZ SENDEN ASLA
GOL GOL
ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH
Söz-Müzik:İSMAİL YK
YORUMCU :İSMAİL YK
GALATASARAY 100.YIL MARŞI
TÜRKİYE'NİN TARİHİ
AVRUPA'NIN FATİHİ
KUPALARIN GALİBİ
ASLAN GALATASARAY
100 YILA DEMİR ATTIK
ÇOK ŞAMPİYONLUK TATTIK
ASLAN GALATASARAY
Rerere Rarara İŞTE GELDİK 100 yıla
Rerere Rarara İŞTE GELDİK 100 yıla
Rerere Rarara GALATASARAY GALATASARAY CİM BOMBOM
Rerere Rarara GALATASARAY GALATASARAY CİM BOMBOM
Söz : CENGİZ ERDEM
Müzik : SELMİ ANDAK
YORUM:KORO
YİNE ŞAMPİYONSUN SEN
YÜREĞİM SARI KIRMIZI İŞTE CİMBOMBOM
HER YERDE SENİNLEYİZ SELAM ŞAMPİYON
HELAL OLSUN CİMBOMBOM'UM SANA TUTULDUK
İNANDIK BİZ TEK YÜREĞİZ
BU YETMEZ Mİ? ŞİMDİ DİNLE
BİR GOLLERİNLE İKİ BU YÜREĞİNLE
OOO HAYDİ DURMA YİNE ŞAMPİYONSUN SEN
İSTANBUL'DA
GOLLERİNİ ATA ATA GELDİ CİMBOMBOM
HER YERDE SENİNLEYİZ SELAM ŞAMPİYON
HELAL OLSUN CİMBOMBOM'UM SANA TUTULDUK
İNANDIK BİZ TEK YÜREĞİZ
BU YETMEZ Mİ? ŞİMDİ DİNLE
BİR GOLLERİNLE İKİ BU YÜREĞİNLE
OOO HAYDİ DURMA YİNE ŞAMPİYONSUN SEN
İSTANBUL'DA
SÖZ : CENGİZ ERDEM
MÜZİK: TAKSİM EDİSYON
YORUM :KORO
KISKANANLAR ÇATLASIN
YÜREĞİMDE BİR SEN VARSIN GÖZLERİMDE SEN
ASLAN CİMBOM SAHALARIN KRALISIN SEN
AVRUPA'DA TARİH YAZDIN BİR İLK YAZDIN SEN
SAHALARDA ONİKİNCİ FUTBOLCU BEN
SAMİ YEN'DE, TÜRKİYE'DE, AVRUPA'DA TÜM DÜNYADA
ELLERE NİSPET ŞAMPİYON OL GEL KISKANANLAR ÇATLASIN
KISKANANLAR ÇATLASIN KISKANANLAR ÇATLASIN
KISKANANLAR ÇATLASIN KISKANANLAR ÇATLASIN
YÜREĞİMDE BİR SEN VARSIN GÖZLERİMDE SEN
ASLAN CİMBOM SAHALARIN KRALISIN SEN
AVRUPA'DA TARİH YAZDIN BİR İLK YAZDIN SEN
SAHALARDA ONİKİNCİ FUTBOLCU BEN
SAMİ YEN'DE, TÜRKİYE'DE, AVRUPA'DA TÜM DÜNYADA
ELLERE NİSPET ŞAMPİYON OL GEL KISKANANLAR ÇATLASIN
KISKANANLAR ÇATLASIN KISKANANLAR ÇATLASIN
KISKANANLAR ÇATLASIN KISKANANLAR ÇATLASIN
Söz-Müzik: ALTAY
YORUM: ALTAY
DOĞRUYUZ ÇALIŞKANIZ CİMBOMBOMLUYUZ
CİMBOMUM ASLANIM KUPA ELİNDE
AVRUPA AVRUPA EĞİL ÖNÜNDE
ÇEKİLİN CİMBOM GELİYOR
YİNE ŞAMPİYON
KİMSE BİLEĞİ BÜKEMİYOR
1905' TEN BERİ RENGİM BELLİ
SARIM, KIRMIZIM
ASLANIM HEM TÜRKİYE' DE
HEM AVRUPA' DA TEK YILDIZIM
YÜRÜ DURMA FEDA OLSUN CANIM
KANIM SANA AKAR
YOLUNA SERER KENDİNİ TARAFTAR
BİN SENE DAHA BURADAYIZ YOK OLMAYIZ
ADIMIZ YAZILI KUPAYA UNUTULMAYIZ
ONYEDİNCİ KUPAMIZ BİZ ŞAMPİYONUZ
ÇALIŞKANIZ DOĞRUYUZ CİMBOMLUYUZ
Söz-Müzik : SİBEL ALAŞ
YORUM : SİBEL ALAŞ
Şenol Güneş: Mağlubiyeti oyuncular üzerinden görmek kötü niyet olur
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de kalırsam herhangi bir söz veremem
Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a: Paralar nerede?
Semih Özsoy: Kabadayılık yapanların ayıbı yok, söyleyenlerin mi var?
Adana Demirspor Hakan Kutlu'nun görevine son verdi
Böyle maç görülmedi! 9 dakikada bitti
Atalanta 4 - 1 Inter
Ersan Gülüm'ün yeni adresi şaşırttı
Erman Toroğlu: Burak Yılmaz ayrılmak istediği için bu hareketleri yapıyor
Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!
Trabzonspor'da flaş gelişme! Ünal Karaman'dan istifa sinyali
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için olay açıklama: Büyük takım değil
Borussia Dortmund 3 - 2 Bayern Münih
Werder Bremen 1 - 3 Borussia Mönchengladbach
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