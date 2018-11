Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Taraftarınla, tüm camianla En büyük sensin cimbombom Saldır cimbombom, sensin şampiyon Ne Beşiktaş ne Fener Ne de Trabzon Her zaman her yerde Ali sami yen’de En büyük sensin alemde...

HER MAÇIMIZ BİZİM İÇİN BAYRAM HAVASI SANA KOŞAR TARAFTARIN HER MAÇ SONRASI BİZ SENİNLE DOLUYUZ SENLE YAŞARIZ SEN NERDEYSEN BİZ ORDAYIZ GALAYASARAY LA LALALALA LA

YER KIRMIZI GÖK SARI

1905'TE İLK KEZ KÜKREDİ ASLAN

SUSTURAMAZSIN ONU BİN YIL UĞRAŞSAN

YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN

CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN

NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM

FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON

SAMİYEN'İ DOLDURURUZ BİNLERCE YÜREK

BU SEVDAYI ANLATMAYA DESTANLAR GEREK

Söz ve Müzik: MERT EKREN

YORUM: MERT EKREN

GOL GOL GOL

ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH MAŞALLAH

ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH MAŞALLAH

WWW NOKTA SARI KIRMIZIM NOKTA COM

GELİYOR GELİYOR GELİYOR AMMAN

ASLANSIN SEN CİMBOMBOM

GELİYOR GELİYOR GELİYOR AMMAN

BÜYÜKSÜN BE CİMBOMBOM

CADDELERDE SOKAKLARDA

TELEVİZYON KANALLARINDA

KAHVELERDE RADYOLARDA

YÜREĞİMİZDE SEN VARSIN

ARABALARDA VE YOLLARDA

EVİMİZİN DUVARLARINDA

KALBİMİZİN KÖŞE BAŞINDA

HER YERDE SEN VARSIN

GOL GOL

HELAL OLSUN CİMBOM SANA

COŞTUR BİZİ BİR DAHA

VAZGEÇİLMEZ SENDEN ASLA

ATTIĞIN GOLLER KADAR MAŞALLAH