Galatasaray, Kurtlar Vadisi'ne döndü! Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk'ü tehdit etmiş...

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk'ün listesinde yer alacağı konuşuluyordu. Sosyal medyada ortaya çıkan mesajlaşma iddiası sonrası ortalık yangın yerine döndü. Büyük bir kaos yaşayan Galatasaray'da tünelin ucu gözükmüyor...

MESAJ ATIP TEHDİT ETTİ!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Levent Nazifoğlu, Metin Öztürk şöyle bir mesaj atıyor: ''Bugünkü Okan Buruk haberleri gerçekten midemi bulandırdı. Levent Nazifoğlu bana oy kaybettirdi diyorsun, sana seçimi Levent Nazifoğlu kazandıracak. Her şeyi çok çabuk unuttun. Etrafındaki dalkavuklarla havaya girdin. Bu iş seçimi kazanmakla olmuyor, bunun her ay divanı var, bir yıl sonra mali genel kurulu var. Sana düşman olmak istemiyorum ama sen beni kendine düşman etmeye çalışıyorsun. En kibar tabirle söylüyorum, bu bana yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sana artık hiç güvenmiyorum, yaptıkların yapacaklarının teminatıdır.''

"ORUÇLUDUR, SİNİRLİ OLABİLİYOR..."

Levent Nazifoğlu, Galatasaraylı Sporcular Derneği'ni temsil ettiği için Yalçın Kaya ve Lemi Öke durumu toparlamaya çalışarak, Levent Nazifoğlu’nun mesajları ile ilgili Metin Öztürk’e, ''Oruçludur, oruçlu olunca sinirli olabiliyor, o yüzden o sinirle yazmıştır.'' diyor. Metin Öztürk ise yapılan bu davranışı kabul etmediğini söyleyerek yollarını ayırıyor.



