Galatasaray’la anlaştığı iddia edilen Batshuayi'nin eşi isyan etti: ‘Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın’

Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Michy Batshuayi'nin eşi Amely, sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını ve ırkçı yorumlarla karşılaştığını iddia eden bir paylaşımda bulundu.

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Batshuayi, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu haberi spor gündemine bomba gibi düştü.

Fenerbahçe yönetimi, Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken, daha önce Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki forvete sarı lacivertli taraftarlardan yoğun tepki var.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Batshuayi'nin parayı tercih ettiği yönünde ithamlarda bulunuldu. Belçikalı yıldızın eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından kendisine ve çocuğuna yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Amely Maria, "Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlar. Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenler utanmalısınız. Siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Ne büyük utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor." ifadelerini kullandı. Amely Maria daha sonra bu paylaşımı sildi.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





