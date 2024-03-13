SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Leipzig'in genç yıldızı Vincent Bayındır'ı kadrosun kattı! Transferi genç oyuncu kendisi açıkladı

Galatasaray Leipzig'in genç yıldızı Vincent Bayındır'ı kadrosun kattı! Transferi genç oyuncu kendisi açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer için kolları erken sıvayan Galatasaray ilk hamlesini yaptı. Sarı-Kırmızılılar Leipzig'in genç yıldızı Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Galatasaray yeni sezon için kolları erkenden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken bir transferde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.

VEDA ETTİĞİNİ DUYURDU

GIiUshkWUAAa-XG

Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

TRANSFERİ KENDİSİ AÇIKLADI

6032024004948_1201899_0_49

Vincent Bayındır'ın açıklamasında, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'Avrupa'ya dönüyor! Dünya yıldızından G.Saray'a 'evet'
TFF resmen açıkladı! O maçlar artık şifresiz olarak yayınlanacakTFF resmen açıkladı! O maçlar artık şifresiz olarak yayınlanacak
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı! 250 milyon TL...F.Bahçe'nin kasası doldu taştı! 250 milyon TL...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray transfer Süper Lig sezon süper li galatasaray yeni sezon da,
En Çok Okunan Haberler
4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı

4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

F.Bahçe'nin kasası doldu taştı! 250 milyon TL...

F.Bahçe'nin kasası doldu taştı! 250 milyon TL...

G.Saray 6-2 kazanınca şampiyonluk oranı da değişti! F.Bahçe'nin oranı şaşırttı

G.Saray 6-2 kazanınca şampiyonluk oranı da değişti! F.Bahçe'nin oranı şaşırttı

Jorge Jesus Al Hilal ile dünya rekoru kırdı!

Jorge Jesus Al Hilal ile dünya rekoru kırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.