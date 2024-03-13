Galatasaray Leipzig'in genç yıldızı Vincent Bayındır'ı kadrosun kattı! Transferi genç oyuncu kendisi açıkladı

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Galatasaray yeni sezon için kolları erkenden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken bir transferde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı.

VEDA ETTİĞİNİ DUYURDU

Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

TRANSFERİ KENDİSİ AÇIKLADI

Vincent Bayındır'ın açıklamasında, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.





