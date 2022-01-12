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Galatasaray'lı futbolcular yandı... Domenec Torrent'in ilk icraatı herkesi şaşırttı

12.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent dün gece İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam daha İstanbul'a gelmeden futbolculara çalışma programı hazırladı. Hiç izin kullanmadan oyuncuların da izinlerini iptal eden İspanyol teknik adam geldiği ilk güne çift idman koydu. Çok disiplinli olmasıyla tanınan Torrent daha göreve başlamadan Galatasaraylı futbolculara gözdağı verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'lı futbolcular yandı... Domenec Torrent'in ilk icraatı herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent dün gece İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam görevine daha İstanbul'a gelmeden başladı bile... Disiplinli ve sert yapısıyla bilinen Torrent oyuncularına antrenman programı hazırladı. İstanbul'a gelmeden yönetime programı gönderen Torrent işine çok hızlı başladı.

GALATASARAY'LI FUTBOLCULAR YANDI!

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Torrent'in ilk icraatı güne çift idman yazmak oldu. Hava şartlarına bakmaksızın günün çift idmanla geçeceğini belirten İspanyol teknik adam bu konuda çok net konuştu. Bundan sonra yapılacak çoğu antrenmanın ağır ve günde 2 kez olacağı öğrenilirken Galatasaraylı oyuncuların buna ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

5 SANİYE KURALI

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Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.

PEP ERKEK KARDEŞİ GİBİ

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10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor. 2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen Torrent, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor. 59 yaşındaki tecrübeli hoca, indie ve blues dinlemeyi çok seviyor.

OFİSTE MÜZİK DİNLİYOR

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Ancak, İngilizler onu tam anlamıyla bir jazz sevdalısı olarak nitelendiriyor. Domenec Torrent, Pep Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli ünlü İngiliz grubu Sade'i dinlediği belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında yer alıyor.

YERLİ YARDIMCI TANRIVERMİŞ

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Domenec Torrent'in ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İspanyol hocanın yanına yerli bir isim getirmek isteyen Galatasaray yönetiminin Tuğberk Tanrıvermiş ile anlaştığı öğrenildi. Bir dönem Galatasaray' da görev yapan ve şuan Spezia U19 takımı çalıştıran genç hocanın Torrent'in ekibinde görev yapacağı belirlendi.

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