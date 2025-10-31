SPOR

Galatasaray'lı Victor Osimhen'e Barcelona kancası! Lewandowski'nin yerine düşünülen yıldız için kritik rakam 140 milyon euro

Galatasaray’ın sezon başında İtalyan devi Napoli’den 75 milyon euro bedelle transfer ettiği yıldız golcü Victor Osimhen’le İspanyol devi Barcelona gelecek yaz sözleşme imzalamayı düşünüyor. Katalan basınının duyurduğu habere göre Barcelona transferde ısrarcıyken, sarı-kırmızılı ekibin astronomik bir teklif beklediği iddia edildi. İşte detaylar… |Galatasaray haberleri ....

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Galatasaray’ın başarılı golcüsü Victor Osimhen hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle takımını sırtlarken, sarı-kırmızılıların da başarısına katkıda bulunuyor. Bunu yaparken gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız, Avrupa devlerinin radarına henüz daha 10 haftada girmeyi başardı. İşte detaylar… |Galatasaray haberleri ....

KATALAN BASINI LEWANDOWSKI YERINE YAZDI!

Galatasaray lı Victor Osimhen e Barcelona kancası! Lewandowski nin yerine düşünülen yıldız için kritik rakam 140 milyon euro 1

Katalan basını Mundo Deportivo yaptığı haberde; Barcelona gözünü Osimhen'e dikti ve gelecek yaz yıldız golcü ile sözleşme imzalamayı düşünüyor. Son La Liga şampiyonu, Lewandowski'nin Barcelona formasıyla geçirdiği son sezon olma ihtimali göz önüne alındığında, 2026-27 sezonu ve sonrasını önceden planlarken yeni bir forvet transferini en önemli önceliklerinden biri haline getirdi.

140 MİLYON EURO!

Galatasaray lı Victor Osimhen e Barcelona kancası! Lewandowski nin yerine düşünülen yıldız için kritik rakam 140 milyon euro 2

Türkiye Gazetesinin özel haberine göre; PSG ve Barcelona’nın dikkat kesildiği Osimhen için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı, sarı kırmızılıların ise 140 milyon avrodan aşağıya gelen hiçbir teklife cevap bile vermeyeceği belirtildi.

OSIMHEN MAAŞI PROBLEM…

Galatasaray lı Victor Osimhen e Barcelona kancası! Lewandowski nin yerine düşünülen yıldız için kritik rakam 140 milyon euro 3

Nijeryalı golcünün hem Türkiye’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde çok formda bir sezon geçirse de yıllık maaşının yüksek olması İspanyol ekibini düşündürüyor. Devler Ligi’nde en fazla isabetli şut çeken ikinci oyuncu konumunda olan Osimhen’in, Galatasaray ile dört yıllık kontratı bulunurken, yıllık aldığı net 15 milyon euro, 1 milyon avro sadakat primi ve 5 milyon avro imaj hakları İspanyol ekibinin finansal kapasitesini sonuna kadar sınayacak. Mundo Deportivo, Barcelona’nın Osimhen’i almakta çok istekli olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin Katalan ekibini düşündürdüğünü yazdı.

Canlı Skor

