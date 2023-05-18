Galatasaray lig bitmeden transfer için düğmeye bastı! Satın alma opsiyonu kullanıldı...

Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, sezon bitmeden kararını verdi ve yönetime bildirdi.

KAAN AYHAN YENİDEN İMZALIYOR

İki tarafın da anlaşması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu transferde, Kaan Ayhan ve Galatasaray cephesi el sıkıştı ve zorunlu opsiyon devreye girdi. Bu zorunlu opsiyonun kullanılması için sezon sonunu beklemek istemeyen sarı-kırmızılılar işlemleri başlattı. 2.8 milyon euro ödenerek kadroya katılacak Kaan Ayhan'ın çok mutlu olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Galatasaray'da sadece 5 maça çıkabilen milli oyuncu, 1 gollük katkı vererek kulübede Okan Buruk'un güvendiği isimler arasında yer almayı başarmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun güncel bonservis bedeli 4 milyon euro civarında...



