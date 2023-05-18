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Galatasaray lig bitmeden transfer için düğmeye bastı! Satın alma opsiyonu kullanıldı...

18.05.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Sassuolo'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kaan Ayhan transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda opsiyonunun kullanılıp uzun soluklu imza atılması beklenen Kaan Ayhan transferinde sarı-kırmızılılar vites arttırdı ve lig bitmeden opsiyonun kullanılmasına karar verildi.

Galatasaray lig bitmeden transfer için düğmeye bastı! Satın alma opsiyonu kullanıldı...
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, sezon bitmeden kararını verdi ve yönetime bildirdi.

KAAN AYHAN YENİDEN İMZALIYOR

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İki tarafın da anlaşması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu transferde, Kaan Ayhan ve Galatasaray cephesi el sıkıştı ve zorunlu opsiyon devreye girdi. Bu zorunlu opsiyonun kullanılması için sezon sonunu beklemek istemeyen sarı-kırmızılılar işlemleri başlattı. 2.8 milyon euro ödenerek kadroya katılacak Kaan Ayhan'ın çok mutlu olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

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Galatasaray'da sadece 5 maça çıkabilen milli oyuncu, 1 gollük katkı vererek kulübede Okan Buruk'un güvendiği isimler arasında yer almayı başarmıştı. 28 yaşındaki oyuncunun güncel bonservis bedeli 4 milyon euro civarında...


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