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Galatasaray ligde evinde en son 21 maç önce Kasımpaşa’ya yenildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 21 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında yarın karşılaşacağı Kasımpaşa’ya kaybetti.

Galatasaray ligde evinde en son 21 maç önce Kasımpaşa’ya yenildi

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki en son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 2016-2017 sezonun 30. haftasında Paşa’ya 3-1 yenilen Aslan'ın, bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 21 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.

Evinde geride kalan 21 lig karşılaşmasında 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 1 kez puan kaybetti. Cimbom, geçtiğimiz sezon ligin 9. haftasında sahasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Türk Telekom Stadyumu Galatasaray

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