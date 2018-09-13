Galatasaray ligde evinde en son 21 maç önce Kasımpaşa’ya yenildi

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki en son yenilgisini Kasımpaşa'dan aldı. 2016-2017 sezonun 30. haftasında Paşa’ya 3-1 yenilen Aslan'ın, bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 21 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.
Evinde geride kalan 21 lig karşılaşmasında 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 1 kez puan kaybetti. Cimbom, geçtiğimiz sezon ligin 9. haftasında sahasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!
Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri
Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor
Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum