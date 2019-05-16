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Galatasaray lige döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek 57'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray lige döndü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan kupa finaline ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada koşu çalışmaları yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatih Hoca bu yıl takımın pek futbol oynamıyor. Tek tesellimiz Başakşehir maçının içerde olması deplasmanda olsa muhtemelen bizi yerlerdi. Geçen senede takım deplasmanda dökülüyordu bu yıl da aynı umarım seneye bu duruma bir çare bulursun.
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