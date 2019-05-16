Galatasaray lige döndü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan kupa finaline ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada koşu çalışmaları yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması!
G.Saray'da bir penaltı tartışması daha!
F.Bahçe'den G.Saraylı çocuk açıklaması
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Trabzon'da Beşiktaş iddiası!
Bir devir sona eriyor! Bedavaya...
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer haberi
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Orman mazbatasını aldı
'Sözleşmemiz 30 Mayıs tarihinde bitiyor'
Beşiktaş'ta Lens fiyaskosu
Efsane isim 18 yıllık takımından ayrılıyor!
Paxiao rekora ortak oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum