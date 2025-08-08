SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, ligin ilk maçı için Gaziantep’te

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar kente ulaşırken takımı yoğun bir kalabalık karşıladı.

Galatasaray, ligin ilk maçı için Gaziantep’te
Berker İşleyen

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileye, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

İLK DÜDÜK 21.30'DA

Galatasaray, ligin ilk maçı için Gaziantep’te 1

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 yılı Gaziantep’te start alacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep’e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı sonra antrenmanla tamamladı.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Gaziantep’e geldi. Sarı-kırmızılıları, Gaziantep’te konaklayacağı otelde yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig tarihinde en çok puan Fenerbahçe'nin, liderlik rekoru ise Galatasaray'ın!Süper Lig tarihinde en çok puan Fenerbahçe'nin, liderlik rekoru ise Galatasaray'ın!
Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarına başladıFenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Artık dayanamadı! Zaha duyurdu: Galatasaray hakkında konuşacağım...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Rakibini farka boğsa da yetmedi! Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.