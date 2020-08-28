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Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.08.2020 21:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'de dev bir takas gündeme geldi. Galatasaray'ın Martin Linnes'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'tan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü istediği öğrenildi.

Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Sarı kırmızılılar, gözden çıkardığı Martin Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü gözüne kestirdi. Cim Bom, bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray'a Linnes piyangosu vurabilir.

ORTAYA YERLİ OYUNCU

Beşiktaş’ın Norveçli sağ bekle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılılar Dorukhan ile takas ihtimalini masaya yatırdı. Böylece orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme ihtimali ortaya çıkan Aslan, Linnes’in de maaş yükünden kurtulacak.

SÖZLEŞMELERİNİN BİTİMİNE 1'ER YIL VAR

Beşiktaş ile bu dev takas konusunda görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Hem Linnes’in hem de Dorukhan Toköz’ün de kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunması takas ihtimalini güçlendiriyor.

TALİHSİZ SAKATLIK

Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Dorukhan, sadece 9 resmi maça çıkabilmişti. Genç oyuncu, son PAOK maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha oynamasının yanında sağ beke de geçebilen 24 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesi A Milli Takım’ın da önemli isimlerindendi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para kalmadı.sıra takastamı_
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