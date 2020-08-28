Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Sarı kırmızılılar, gözden çıkardığı Martin Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü gözüne kestirdi. Cim Bom, bu takas için gerekirse bir miktar para vermeyi de göze aldı. Orta saha takviyesini şu ana kadar gerçekleştiremeyen Galatasaray'a Linnes piyangosu vurabilir.
Beşiktaş’ın Norveçli sağ bekle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılılar Dorukhan ile takas ihtimalini masaya yatırdı. Böylece orta saha problemini hem de yerli bir oyuncu ile çözme ihtimali ortaya çıkan Aslan, Linnes’in de maaş yükünden kurtulacak.
Beşiktaş ile bu dev takas konusunda görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Hem Linnes’in hem de Dorukhan Toköz’ün de kulüpleriyle 1 yıllık sözleşmesinin bulunması takas ihtimalini güçlendiriyor.
Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Dorukhan, sadece 9 resmi maça çıkabilmişti. Genç oyuncu, son PAOK maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu. Orta saha oynamasının yanında sağ beke de geçebilen 24 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesi A Milli Takım’ın da önemli isimlerindendi.
Futbolda seyircili maçlar başlıyor
Sörloth ve transfer sözleri
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür planı
Galatasaray'da ayrılık!
Beşiktaş'tan yeni forvet bombası
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Anket sonuçlandı!
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Aşka geldiler! Dudak dudağa verdikleri poz olay oldu...
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Okuyucu Yorumları 1 yorum