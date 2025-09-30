SPOR

Galatasaray-Liverpool maçına saatler kala yıldız isim Ekitike RAMS Park'a adımını attı! Beklenmedik itiraf

Liverpool’un genç yıldızı Hugo Ekitike, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler sarf etti. İngiliz ekibinin paylaştığı videoda konuşan Ekitike, RAMS Park atmosferine hayranlığını dile getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray-Liverpool maçına saatler kala yıldız isim Ekitike RAMS Park'a adımını attı! Beklenmedik itiraf
Hugo Ekitike

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki takım da son hazırlıklarını yaparken İngiliz ekibinin yıldız isimlerinden Hugo Ekitike dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Liverpool'un paylaştığı videoda konuşan Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini söylediği bir video paylaştı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Hugo Ekitike "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika galatasaray itiraf şampiyonlar ligi
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

