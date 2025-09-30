Galatasaray-Liverpool maçına saatler kala yıldız isim Ekitike RAMS Park'a adımını attı! Beklenmedik itiraf

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala iki takım da son hazırlıklarını yaparken İngiliz ekibinin yıldız isimlerinden Hugo Ekitike dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Liverpool'un paylaştığı videoda konuşan Ekitike'nin Galatasaray'ın stadıyla ilgili görüşlerini söylediği bir video paylaştı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Hugo Ekitike "YouTube'da klipler görmüştüm. Burada oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum, çok güzel bir stadyum." dedi.