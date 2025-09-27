Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül salı günü saat 22.00'de Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala bilet fiyatlarını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maçın biletleri 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler."

BİLET FİYATLARI