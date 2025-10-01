SPOR

Galatasaray, Liverpool'u devirerek Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarih yazdı!

Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Premier Lig'in en güçlü takımlarından biri olan Liverpool'u sahasında konuk etti. Sarı Kırmızılılar'ın hedefi Devler Ligi'nde zorlu rakibine karşı taraftarının önünde 3 puanı almak ve Frankfurt mağlubiyetini unutturmaktı. İstanbul'da müthiş bir oyun ortaya koyan Galatasaray, Liverpool'u 1-0 devirerek tarih yazdı!

Galatasaray, Liverpool'u devirerek Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarih yazdı!
Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Dev turnuvadaki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Eintracht Frankfurt deplasmanında şanssız bir skorla mağlup gelen sarı kırmızılılar, Arne Slot yönetimindeki ekibi devirerek tarih yazdı ve Şampiyonlar Ligi'nde kendinden söz ettirdi!

VICTOR OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 1

Galatasaray, Liverpool karşısında 15. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'da penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlara gönderdi.

OSIMHEN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 2

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

2018'DEN SONRA İLK!

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 3

Galatasaray, 2018'den bu yana ilk kez iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandı.

OSIMHEN, 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 4

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.

Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.

RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI "DEVLER LİGİ" MÜCADELESİNE AÇTI

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 5

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterdi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 6

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray, Liverpool u devirerek Şampiyonlar Ligi nde bir kez daha tarih yazdı! 7

Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

Liverpool galatasaray Osimhen
