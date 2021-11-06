Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı tekrar mı edilecek? Kural hatası iddiası geniş yankı uyandırdı!

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Moskova ile oynadığı maçın sonlarına doğru hakem Sandro Scharer'in gösterdiği kart tartışmalara sebep oldu.

Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov, 90+2'de Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Tam hakem Sandro Scharer, Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken; Diagne oyunu devam ettirmek istedi fakat Barinov onu sert müdahale ile engelledi. Bu müdahalenin ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın bitmesinin ardından İsviçreli hakem hem Barinov'a hem de Diagne'ye sarı kart gösterdi. Bu iki futbolcunun dışında Kerem'e faul yapan Zhivoglyadov'a da önceki pozisyonda gösteremediği kartı çıkardı. Rus futbolcu önce bir şaşkınlık yaşadı.

Kerem'in pozisyonunda sarı kart gördüğünü, Barinov ile Diagne’nin pozisyonunda hiçbir şey yapmadığını, bundan dolayı bir defa daha sarı kart gösterildiğini anlamayan Zhivoglyadov şaşkın gözlerle etrafa baktı.

Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, Kerem'e yapılan faul pozisyonunda Moskova’nın 2 numaralı futbolcusu Zhivoglyadov'a sarı kartını tam gösterecekken, olayların yaşanması sebebiyle kartını bekletmişti.

Yaşanan tartışmanın sonrasında Rus futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı hareket sebebiyle sarı kartı gördü. Daha sonra genç futbolcu Kerem, hakemin yanına giderek kendisine yapılan harekette de kart gördüğünü, o yüzden kırmızı kart görmesi gerektiğini hakeme bildirse de İsviçreli hakem bunun zaten kendisine yapılan faul sonrasında göstermek istediği kart olduğunu Kerem'e anlattı.



