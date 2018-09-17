Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında 50 bin taraftar olması bekleniyor

Devler Ligi'ndeki son maçını 2015-2016 sezonunda Astana ile oynayan Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.
Türk Telekom Stadı tam 1015 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da salı günkü 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, yaklaşık 3 bin biletin kaldığı öğrenildi.
22.00'de başlayacak grup ilk maçında tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor. Galatasaraylı taraftarlar aynı zamanda görsel şova hazırlanıyor.
Gece gündüz hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yetişmesi halinde müthiş bir koreografiye imza atacak. Türk Telekom Stadı'nda yine unutulmaz bir gece yaşanacak.
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