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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında 50 bin taraftar olması bekleniyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadı'ndan tam 1015 gün sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı Lokomotiv Moskova maçıyla yaşanacak. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, tribünlerde 50 bin Aslan olması bekleniyor.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında 50 bin taraftar olması bekleniyor

Devler Ligi'ndeki son maçını 2015-2016 sezonunda Astana ile oynayan Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.

Türk Telekom Stadı tam 1015 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da salı günkü 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, yaklaşık 3 bin biletin kaldığı öğrenildi.

22.00'de başlayacak grup ilk maçında tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor. Galatasaraylı taraftarlar aynı zamanda görsel şova hazırlanıyor.

Gece gündüz hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yetişmesi halinde müthiş bir koreografiye imza atacak. Türk Telekom Stadı'nda yine unutulmaz bir gece yaşanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi lokomotiv moskova

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