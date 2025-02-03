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Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 22:39
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Galatasaray'da bir transfer daha mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu Mario Lemina ile anlaşma sağladı. Lemina'nın kulübü Wolves ile de el sıkışan Galatasaray yönetimi bu transferi kısa süre içinde duyuracak.

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın... Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Lemina ile de her konuda el sıkıştı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS, 3.5 YILLIK İMZA

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3 milyon Euro bonservis bedeli konusunda Wolves ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllığına el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

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Lemina'yı çok isteyen Okan Buruk, yıldız oyuncuya telefon açarak kısa süre içinde ikna etti. 2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.

Mario Lemina'nın Galatasaray'a Dönmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Harika bir transfer, Galatasaray için büyük katkı sağlar.
Fazla bir beklentim yok, geçmişteki performansı yeterli değil.

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