Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın... Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Lemina ile de her konuda el sıkıştı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS, 3.5 YILLIK İMZA

3 milyon Euro bonservis bedeli konusunda Wolves ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllığına el sıkıştı.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Lemina'yı çok isteyen Okan Buruk, yıldız oyuncuya telefon açarak kısa süre içinde ikna etti. 2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.