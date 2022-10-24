Galatasaray maçı bitti ama taraftarın öfkesi dinmiyor! Yardımcı hakemin oyuna girip topa vurması gündemin ana maddesi haline geldi...

Galatasaray-Alanyaspor maçından birçok detay konuşulmaya devam ediyor. Fakat yardımcı hakemin bu hareketi maç sabahında da taraftarın öfkesini dindirmemiş gibi... Galatasaray taraftarları maçın yardımcı hakemine öfke kusuyor.

TOPU UZAKLAŞTIRMAK İÇİN SAHAYA GİRDİ

Alanyaspor'un atak yaptığı esnada saha içine giren yardımcı hakem, topu ayağıyla kenara atıp maçın durmamasını sağlamıştı. Alanyaspor'un da atağı kesilmemiş ve Akdeniz ekibi hücumuna devam etmişti. Bu olay sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar maçın üzerinden saatler geçse de isyan etmeye devam ediyor.

"OFSAYTI ATLADI"

Maç hakemlerinin topa değmeye yetkisi olmamasından dolayı yapılan bu hareketin kasti olduğunu iddia eden sarı-kırmızılı taraftarlar, atağın oluştuğu esnada hakemin topa vurmaya çalıştığı için ofsaytı atladığını iddia ediyor.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)



