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Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı!

31.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve TFF'den hakemin değiştirilmesini talep etti.

Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı!

Yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı. Maçın hakeminin açıklanmasının ardından memnun kalmayan Adana temsilcisi bu ismin değişmesini istiyor.

MURAT SANCAK RİVA'YA GİTTİ

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Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrası Riva'ya gidip konuşma gerçekleştiren Murat Sancak, maçı Ali Şansalan'ın yönetmesini istemiyor.

TRİBÜNDEKİ TELEVİZYONU KIRMIŞTI

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Murat Sancak'ın Ali Şansalan'ı istememesinin nedeni geçen sene oynanan Beşiktaş maçı olarak tahmin ediliyor. Ali Şansalan'ın verdiği kararlar sonrası çok sinirlenen Murat Sancak, tribünde yer alan televizyonu kırmıştı.

(AKŞAM)


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