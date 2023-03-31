Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı!

Yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Riva'ya çıkarma yaptı. Maçın hakeminin açıklanmasının ardından memnun kalmayan Adana temsilcisi bu ismin değişmesini istiyor.

MURAT SANCAK RİVA'YA GİTTİ

Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrası Riva'ya gidip konuşma gerçekleştiren Murat Sancak, maçı Ali Şansalan'ın yönetmesini istemiyor.

TRİBÜNDEKİ TELEVİZYONU KIRMIŞTI

Murat Sancak'ın Ali Şansalan'ı istememesinin nedeni geçen sene oynanan Beşiktaş maçı olarak tahmin ediliyor. Ali Şansalan'ın verdiği kararlar sonrası çok sinirlenen Murat Sancak, tribünde yer alan televizyonu kırmıştı.

(AKŞAM)



