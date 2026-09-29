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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da büyük şok! Son maçta olanlar oldu

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Avustralya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Bu sezon 8 maçta 14 gol ve 3 asist üreten yıldız oyuncunun Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da büyük şok! Son maçta olanlar oldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona'da Raphinha endişesi yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, milli takımının Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında kas sakatlığı geçirerek karşılaşmaya devam edemedi.

Raphinha'nın yaşadığı sakatlığın durumu henüz netlik kazanmazken, Brezilya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde oyuncunun sağlık durumuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

BU SEZON 17 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray maçı öncesi Barcelona da büyük şok! Son maçta olanlar oldu 1

Barcelona'nın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan 29 yaşındaki Raphinha, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, forma giydiği 8 maçta 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

Toplam 17 gole doğrudan katkı sağlayan Raphinha'nın sakatlığının ne kadar süreceği, Barcelona açısından kritik önem taşıyor.

GALATASARAY MAÇI 13 EKİM'DE

Galatasaray maçı öncesi Barcelona da büyük şok! Son maçta olanlar oldu 2

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Raphinha'nın sakatlığının boyutu ve Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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