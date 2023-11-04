Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den istifa açıklaması!

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi grubunda 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih, Sarı-Kırmızılılar ile oynayacağı maç öncesinde Almanya Ligi’nde dev bir maça çıkacak.

Bayern, Bundesliga’nın 10. haftasında, ‘Der Klassiker’ adı verilen mücadelede ezeli rakibi Borussia Dortmund’la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MAĞLUBİYETLERİ YOK

İki takım da bu sezon ligde henüz mağlup olmadı. Dortmund, son 9 lig maçında Bayern karşısında galibiyet elde edemedi. Saat 20.30’da Signal Iduna Park’taki süper kapışma, Tivibuspor1 ve Beinsports4’ten ekranlara gelecek. Bundesliga’da geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Aslan’ın rakibi, 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dortmund ise 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

TUCHEL: HAYIR İSTİFA YOK

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Almanya Kupası’nda Saarbrucken’e yenildikleri maç nedeniyle istifayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Tuchel, “Hayır istifa yok. İstifa için bir neden yok. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamamasıydı. Acıyı hissediyoruz, bu geçmeyecek ama istifa etmek için bir neden yok” dedi.





