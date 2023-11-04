SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den istifa açıklaması!

Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den istifa açıklaması!

04.11.2023 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel istifa ile ilgili sorulan soruyu yanıtlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray maçı öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den istifa açıklaması!

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi grubunda 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih, Sarı-Kırmızılılar ile oynayacağı maç öncesinde Almanya Ligi’nde dev bir maça çıkacak.

Bayern, Bundesliga’nın 10. haftasında, ‘Der Klassiker’ adı verilen mücadelede ezeli rakibi Borussia Dortmund’la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MAĞLUBİYETLERİ YOK

Thomas_M_C3_BCller_Jude_Bellingham_Bayern_Dortmund_2022

İki takım da bu sezon ligde henüz mağlup olmadı. Dortmund, son 9 lig maçında Bayern karşısında galibiyet elde edemedi. Saat 20.30’da Signal Iduna Park’taki süper kapışma, Tivibuspor1 ve Beinsports4’ten ekranlara gelecek. Bundesliga’da geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Aslan’ın rakibi, 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dortmund ise 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

TUCHEL: HAYIR İSTİFA YOK

GettyImages-1480792512

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Almanya Kupası’nda Saarbrucken’e yenildikleri maç nedeniyle istifayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Tuchel, “Hayır istifa yok. İstifa için bir neden yok. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık ama hoşuma giden şey kimsenin birbirini suçlamamasıydı. Acıyı hissediyoruz, bu geçmeyecek ama istifa etmek için bir neden yok” dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NBA'de Nuggets, Mavericks'i mağlup etti!NBA'de Nuggets, Mavericks'i mağlup etti!
Maç sonrası o isme sert eleştiri: Ocakta hemen gönderin!Maç sonrası o isme sert eleştiri: Ocakta hemen gönderin!
Kemal Özdeş'ten hakem itirafı!Kemal Özdeş'ten hakem itirafı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika bayern galatasaray tuchel ligi maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.