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Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'un en iyi futbolcusu cezalı duruma düştü, Arda Turan çılgına döndü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 15:15
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Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Sarı kart sınırında bulunan iki oyuncu da Çaykur Rizespor maçında kart görerek Galatasaray maçında oynama hakkını kaybetti. Arda Turan'ın da yedikleri golde çok sinirlendiği ve yaka kartını yere attığı görüldü.

Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'un en iyi futbolcusu cezalı duruma düştü, Arda Turan çılgına döndü...
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Eyüpspor'da büyük bir şok yaşandı. Üç önemli oyuncusunun Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesi deprem etkisi yarattı.

ÜÇÜ DE SARI KART GÖRDÜ

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Galatasaray maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal gördükleri sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN

99

Özellikle Ahmed Kutucu'nun Galatasaray maçında forma giyemeyecek olması sosyal medyada da gündem oldu. Takımın en golcü oyuncularından olan Ahmed Kutucu 6 gol, 5 asistlik performans sergiliyordu.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

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Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan Eyüpspor'da yenilen golün ardından Arda Turan oyuncularına çok sinirlendi.

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Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
19:00
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
-
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan galatasaray
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