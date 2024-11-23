Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'un en iyi futbolcusu cezalı duruma düştü, Arda Turan çılgına döndü...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Eyüpspor'da büyük bir şok yaşandı. Üç önemli oyuncusunun Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesi deprem etkisi yarattı.

ÜÇÜ DE SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal gördükleri sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN

Özellikle Ahmed Kutucu'nun Galatasaray maçında forma giyemeyecek olması sosyal medyada da gündem oldu. Takımın en golcü oyuncularından olan Ahmed Kutucu 6 gol, 5 asistlik performans sergiliyordu.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın ikinci yarısına iyi başlayamayan Eyüpspor'da yenilen golün ardından Arda Turan oyuncularına çok sinirlendi.