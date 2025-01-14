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Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'un yeni teknik direktör belli oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 16:19
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FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırmıştı. Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'un yeni teknik direktör belli oldu!

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta aldığı 1 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, teknik direktör Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıktı.

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımı devraldıklarını belirterek, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

Kararın kendileri için sıkıntılı olduğunu dile getiren Çinçin, "Bu kötü durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Transfer yasağı olduğu için eldeki sporcularla mücadele edeceğiz. Elimizdeki ve altyapıdaki futbolcularla yolculuğu sürdüreceğiz." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor galatasaray
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