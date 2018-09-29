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Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda çarşamba günü karşı karşıya geleceği Porto'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Portekiz Ligi'nde Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçta Vicnent Aboubakar ve Maxi Pereira, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Sergio Conceiçao, maç sonunda Aboubakar'la ilgili bir açıklama yaptı.

Porto'da sakatlık şoku

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çarşamba günü karşılaşacağı Porto, ligde Tondela'yla karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çarşamba günü karşılaşacağı Porto, ligde Tondela'yla karşı karşıya geldi.
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Porto'da Vincent Aboubakar, aldığı ağır darbe sonucu 64. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Porto'da Vincent Aboubakar, aldığı ağır darbe sonucu 64. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
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Teknik Direktör Sergio Conceiçao, Aboubakar'ı oyundan alırken yerine Tiquinho dahil oldu.

Teknik Direktör Sergio Conceiçao, Aboubakar'ı oyundan alırken yerine Tiquinho dahil oldu.
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Mücadelede 80. dakika oynanırken Uruguaylı sağ bek Maxi Pereira da sakatlanınca Porto, iki zorunlu değişiklik yaptı.

Mücadelede 80. dakika oynanırken Uruguaylı sağ bek Maxi Pereira da sakatlanınca Porto, iki zorunlu değişiklik yaptı.
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Karşılaşmanın son anlarına girilirken oyuna Aboubakar'ın yerine dahil olan Tiquinho, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken oyuna Aboubakar'ın yerine dahil olan Tiquinho, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
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Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı.
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Aboubakar bu sezon 9 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Aboubakar bu sezon 9 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Şampiyonlar Ligi porto vincent aboubakar

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