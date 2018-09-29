Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı

Portekiz Ligi'nde Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçta Vicnent Aboubakar ve Maxi Pereira, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Sergio Conceiçao, maç sonunda Aboubakar'la ilgili bir açıklama yaptı.

Porto'da sakatlık şoku

1 / 7 Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta çarşamba günü karşılaşacağı Porto, ligde Tondela'yla karşı karşıya geldi.

2 / 7 Porto'da Vincent Aboubakar, aldığı ağır darbe sonucu 64. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

3 / 7 Teknik Direktör Sergio Conceiçao, Aboubakar'ı oyundan alırken yerine Tiquinho dahil oldu.

4 / 7 Mücadelede 80. dakika oynanırken Uruguaylı sağ bek Maxi Pereira da sakatlanınca Porto, iki zorunlu değişiklik yaptı.

5 / 7 Karşılaşmanın son anlarına girilirken oyuna Aboubakar'ın yerine dahil olan Tiquinho, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

6 / 7 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı.