Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var! Muslera ile sarıldıktan hemen sonra...

Galatasaraylı taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde Volkan Demirel'e tepki gösterdi.
Futbolculuk döneminde arasının iyi olduğu bilinen Muslera ile maç öncesinde sıcak görüntüler sergileyen Volkan Demirel, sosyal medyada herkesin beğenisini topladı. Fakat bu olaydan saniyeler sonra tribünlerden tepki geldi.
Takımların kadroları ve teknik direktörler stadyumda anons edilirken Volkan Demirel'in ismi okunduğu anda Galatasaraylı taraftarlar genç teknik adama tepki gösterdi. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Demirel hiçbir tepki vermedi.