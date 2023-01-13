Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var! Muslera ile sarıldıktan hemen sonra...

Galatasaraylı taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

MUSLERA İLE SARILDILAR

Futbolculuk döneminde arasının iyi olduğu bilinen Muslera ile maç öncesinde sıcak görüntüler sergileyen Volkan Demirel, sosyal medyada herkesin beğenisini topladı. Fakat bu olaydan saniyeler sonra tribünlerden tepki geldi.

ANONS EDİLİNCE TEPKİ

Takımların kadroları ve teknik direktörler stadyumda anons edilirken Volkan Demirel'in ismi okunduğu anda Galatasaraylı taraftarlar genç teknik adama tepki gösterdi. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Demirel hiçbir tepki vermedi.



