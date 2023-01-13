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Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var! Muslera ile sarıldıktan hemen sonra...

13.01.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray tribününde tepkiyle karşılandı. Mücadele öncesi samimi olduğu Muslera ile sarılan Volkan Demirel'e maç başlamadan önce ıslıklı protesto yapıldı. Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tüm stadyum hep bir ağızdan ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Galatasaray maçında Volkan Demirel'e büyük tepki var! Muslera ile sarıldıktan hemen sonra...

Galatasaraylı taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

MUSLERA İLE SARILDILAR

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Futbolculuk döneminde arasının iyi olduğu bilinen Muslera ile maç öncesinde sıcak görüntüler sergileyen Volkan Demirel, sosyal medyada herkesin beğenisini topladı. Fakat bu olaydan saniyeler sonra tribünlerden tepki geldi.

ANONS EDİLİNCE TEPKİ

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Takımların kadroları ve teknik direktörler stadyumda anons edilirken Volkan Demirel'in ismi okunduğu anda Galatasaraylı taraftarlar genç teknik adama tepki gösterdi. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Demirel hiçbir tepki vermedi.


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