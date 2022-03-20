Galatasaray maçından sonra Barcelona'dan flaş hamle! Fenerbahçeli Arda Güler...

Arda Güler yuvadan uçuyor... Dünyanın sayılı kulüplerinden Barcelona, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'i gözüne kestirdi. Barcelona Başkanı Laporta'nın talimatıyla Katalanlar, Fenerbahçeli Arda Güler için scoutlarını görevlendirildi.

ARDA GÜLER İÇİN BARCELONA'DAN ÖZEL TAKİP

Galatasaray ile oynanan Avrupa Ligi maçı sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye, Arda Güler sorusu yöneltilmişti. Xavi ise, "Tanımıyorum" yanıtını vermişti. Ancak İspanyol basını, Başkan Laporta'nın, genç yetenek için scoutlar görevlendirdiğini yazdı.

ARDA GÜLER'E "TÜRK MÜCEVHER"İ BENZETMESİ

17 yaşındaki futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek. İspanyollar, "Laporta, gözünü Fenerbahçe'de doğan yeni "Türk Mücevheri'nden ayırmıyor" başlığını attı.

Sezon sonuna kadar bütün maç kasetlerinin toplanacağı belirtildi. Xavi'nin, Arda'yı inceledikten sonra onay vermesi halinde resmi teklif yapılabileceği kaydedildi.

İspanyollar, Arda'nın mukavele yenilemesine rağmen sözleşmesi bitmeden satılacağını da iddia etti.

(Akşam)



