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Galatasaray maçından sonra Barcelona'dan flaş hamle! Fenerbahçeli Arda Güler...

20.03.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'e dünya devi talip oldu. Fenerbahçe'nin yeni sözleşmesini uzattığı genç oyuncu için Barcelona devreye girdi. İspanyol basının iddiasına göre Barcelona, Arda Güler'i izlemek için scoutlarını görevlendirdi.

Galatasaray maçından sonra Barcelona'dan flaş hamle! Fenerbahçeli Arda Güler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler yuvadan uçuyor... Dünyanın sayılı kulüplerinden Barcelona, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler'i gözüne kestirdi. Barcelona Başkanı Laporta'nın talimatıyla Katalanlar, Fenerbahçeli Arda Güler için scoutlarını görevlendirildi.

ARDA GÜLER İÇİN BARCELONA'DAN ÖZEL TAKİP

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Galatasaray ile oynanan Avrupa Ligi maçı sonrasında Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye, Arda Güler sorusu yöneltilmişti. Xavi ise, "Tanımıyorum" yanıtını vermişti. Ancak İspanyol basını, Başkan Laporta'nın, genç yetenek için scoutlar görevlendirdiğini yazdı.

ARDA GÜLER'E "TÜRK MÜCEVHER"İ BENZETMESİ

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17 yaşındaki futbolcunun gelişimi yakından takip edilecek. İspanyollar, "Laporta, gözünü Fenerbahçe'de doğan yeni "Türk Mücevheri'nden ayırmıyor" başlığını attı.

Sezon sonuna kadar bütün maç kasetlerinin toplanacağı belirtildi. Xavi'nin, Arda'yı inceledikten sonra onay vermesi halinde resmi teklif yapılabileceği kaydedildi.

İspanyollar, Arda'nın mukavele yenilemesine rağmen sözleşmesi bitmeden satılacağını da iddia etti.

(Akşam)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Güler
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