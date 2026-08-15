Galatasaray maçını izleyen herkes o anları konuşuyor!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, kendi evinde ligin yeni ekiplerinden Çorum FK ile gol düellosuna sahne olan maçta 2-2 berabere kaldı. RAMS Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan müsabakada, konuk ekibin kalecisi Marcos Felipe sergilediği inanılmaz performansla adından söz ettirmeyi başardı.

11 KURTARIŞLA TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Sarı-kırmızılıların yoğun baskısına karşı kalesinde adeta etten bir duvar ören Marcos Felipe, maç boyunca tam 11 kurtarışa imza attı. Tecrübeli eldiven, özellikle Çorum FK'nın 2-1 önde olduğu anlarda yaptığı kritik müdahalelerle rakibin geri dönüş çabalarına set çekti ve takımının sahadan puanla ayrılmasına doğrudan katkı sağladı.

SANE VE ABDÜLKERİM'E GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 64. dakikasında Galatasaray'ın beraberlik golü için yüklendiği ve üst üste tehlikeli ataklar geliştirdiği anlarda Felipe sahneye çıktı. İlk olarak yeni transfer Leroy Sane'nin ceza yayı civarından çektiği sert şutta sağına mükemmel uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelen tecrübeli kaleci, hemen ardından yaşanan pozisyonda da kalesini gole kapattı.

Aynı dakika içinde kullanılan korner atışı sonrası altıpas gerisinde topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert ve net vuruşunda bir kez daha harika bir refleks gösteren file bekçisi, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

Marcos Felipe'nin Galatasaray deplasmanındaki bu kritik kurtarışları ve üstün performansı, maçın ardından sosyal medyada da futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.