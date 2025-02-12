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Galatasaray maçının olaylı hakemi hakkında karar çıktı! TFF'den görülmemiş ceza...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 10:14
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Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği olaylı maçla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg'in, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili müdahalede bulunmaması eleştiri konusu olmuştu. TFF, Jakob Sundberg hakkında kararını verdi.

Galatasaray maçının olaylı hakemi hakkında karar çıktı! TFF'den görülmemiş ceza...

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg için TFF'den karar çıktı.

PENALTI POZİSYONUNA KARIŞMAMIŞTI

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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili müdahalede bulunmayan ve maçın hakemine inceleme önermeyen Jakob Sundberg için TFF kararını verdi. Alınan karara göre Jakob Sundberg bir daha Süper Lig'de görev alamayacak.

OKAN BURUK 'PENALTI OLMAMAYA DAHA YAKIN' DEMİŞTİ

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, maç sonrası yaptığı açıklamada Mertens'in penaltı pozisyonu için "penaltı olmamaya daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.

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