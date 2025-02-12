Galatasaray maçının olaylı hakemi hakkında karar çıktı! TFF'den görülmemiş ceza...

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg için TFF'den karar çıktı.

PENALTI POZİSYONUNA KARIŞMAMIŞTI

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili müdahalede bulunmayan ve maçın hakemine inceleme önermeyen Jakob Sundberg için TFF kararını verdi. Alınan karara göre Jakob Sundberg bir daha Süper Lig'de görev alamayacak.

OKAN BURUK 'PENALTI OLMAMAYA DAHA YAKIN' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, maç sonrası yaptığı açıklamada Mertens'in penaltı pozisyonu için "penaltı olmamaya daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.