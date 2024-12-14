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Galatasaray maçının yıldızıydı! Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek... Eyüpspor'da Berke Özer şoku!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 10:25
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Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Eyüpspor mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken ligin 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir ismi de kaybetti. İşte detaylar...

Galatasaray maçının yıldızıydı! Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek... Eyüpspor'da Berke Özer şoku!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer sakatlık geçirdi. Genç kaleci, 45. dakikada arka adalesini tutarak oyuna devam edemedi.

YIRTIK ŞÜPHESİ VAR

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Yayıncı kuruluşun verdiği bilgilere göre, Berke Özer'in arka adalesinde kopma veya yırtık şüphesi olduğu belirtildi.

GALATASARAY MAÇININ YILDIZIYDI

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Berke Özer ligin 14. haftasında oynanan ve Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı getiren en önemli isim olmuştu

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

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Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Berke Özer'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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Eyüpspor Berke Özer son dakika fenerbahçe
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