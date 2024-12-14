Galatasaray maçının yıldızıydı! Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek... Eyüpspor'da Berke Özer şoku!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer sakatlık geçirdi. Genç kaleci, 45. dakikada arka adalesini tutarak oyuna devam edemedi.

YIRTIK ŞÜPHESİ VAR

Yayıncı kuruluşun verdiği bilgilere göre, Berke Özer'in arka adalesinde kopma veya yırtık şüphesi olduğu belirtildi.

GALATASARAY MAÇININ YILDIZIYDI

Berke Özer ligin 14. haftasında oynanan ve Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı getiren en önemli isim olmuştu

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Berke Özer'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.