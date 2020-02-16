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Galatasaray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2020 20:36 | Son Güncelleme

Galatasaray - Malatyaspor maçında tartışmalı pozisyonlar vardı. Bir pozisyonda Seri'den seken topa Yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Galatasaray - Malatyaspor maçında penaltı tartışması

Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray - Malatyaspor maçının ilk yarısında birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. İlk yarının sonunda Seri'ye çarpan topta Yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı bekledi.

GOL MÜ YOKSA OFSAYT MI?

Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray orta alanda kazanılan topla hızlı geldi. Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada top herkesi geçip Adem Büyük'ün önünde kalırken, tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı. Adem Büyük, kendisinden önce Arturo Mina'nın topa ele dokunduğunu belirtti ancak karar değişmedi.

"GOL İPTALİ BENCE DOĞRU"

Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili, "Gol iptali, benim düşüncelerime göre doğru, Türkiye'de bazen bunları gol verdiler. Kural doğru, ofsayt. Yardımcı hakem doğru bayrak kaldırdı. Şimdiye kadar, bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmıyordu" dedi.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı Ömer Bayram ceza sahasının sol çizgisi üzerinde Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Galatasaraylı futbolcular Gökhan Töre'nin pozisyonunun sarı kart olduğunu vurguladı. Taraftarlarhakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Gökhan Töre de uzun süre ıslıklandı Gökhan Töre maç içerisinde de sık sık sarı kırmızılı isimlerle gerginlik yaşadı

RIDVAN DİLMEN YORUMLADI: KIRMIZI KART

Devre arasında NTV'ye konuşan Rıdvan Dilmen, "Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem, o atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. 2. sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama 2. sarı." sözlerini kullandı.

İLK YARININ SONUNDA PENALTI TARTIŞMASI

Gökhan Töre'nin ortasında Seri'den seken top Muslera'nın ellerinde kaldı ve hemen ardından hakem Alper Ulusoy ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.

"BAKALIM NE YAPACAKLAR?"

Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, VAR odasında izleme yapılmadan devrenin bitme düdüğünün çaldığını belirterek eleştiride bulundu.

Dilmen, NTV ekranlarında, "Seri'nin bir pozisyonu var, sol eline geldiyse, penaltı. Beşiktaş maçında Suat Arslanboğa pozisyondan sonra bitirmişti ya yarıyı, bakalım şimdi ne yapacaklar? Bu pozisyonu penaltı değil diye mi nitelendirdiniz?" ifadelerini kullandı.

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