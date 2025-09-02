Galatasaray Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan'ın maliyetini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devi Galatasaray, Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan için KAP'a açıklamada bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

UÇAKTAN İNER İNMEZ AÇIKLAMIŞTI

Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün." dedi.

"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İlkay Gündoğan İstanbul'a gelişinin ardından kısa bir süre sonra Galatasaray şapkasıyla çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım taraftarlarca Kerem Aktürkoğlu'na bir gönderme olarak değerlendirildi.

İLKAY MANCHESTER CITY'E VEDA ETTİ!

İlkay Gündoğan, Manchester City'ye veda etti:

"Ayrılık sebebim çok basit: Düzenli futbol oynamak istiyorum, çünkü en çok sevdiğim şey bu. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama kendimi hâlâ çok formda hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya devam edebileceğime gerçekten inanıyorum.

Ve sadece bu da değil. Şimdi çocukluk takımım olan, benim için çok anlam ifade eden ülkedeki bir kulübe katılıyorum."