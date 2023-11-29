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GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI SONUCU! Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United maçı kaç kaç bitti?

29.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Manchester United maçı canlı olarak yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiliz ekibini konuk eden olan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Rams Park'tan galibiyetle ayrılmayı hedefliyordu. Galatasaray Manchester United maçı sonucu internette araştırılıyor. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Manchester United maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Manchester United maçı canlı olarak ekrana geldi. Galatasaray Manchester United maçı sonucu karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar tarafından internette sorgulanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyordu. İşte, Galatasaray Manchester United maçı sonucu...

Galatasaray Manchester United maçı canlı şifresiz

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Manchester United maçı bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) oynandı.

Galatasaray Manchester United maçı saat 20.45'te başladı ve sona erdi.

Karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olarak açıklandı.

Galatasaray Manchester United maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana geldi.

Galatasaray Manchester United maçı canlı şifresiz

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI SONUCU

Galatasaray Manchester United maçı 3-3 berabere sona erdi .


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