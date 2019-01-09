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Galatasaray Marcao transferi için Chaves'le anlaştığını KAP'a bildirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, daha önce transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Marcao'nun transferi konusunda Chaves ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray, Marcao için Chaves'le anlaştığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Marcao transferi için Chaves'le anlaştığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Marcao'nun (Marcos Do Nascimento Teixeira) transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın kulübümüze transferi için mevcut kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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GALATASARAY'DAN HOŞGELDİN MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marcao'ya hoşgeldin dedi.

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