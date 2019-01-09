Marcao ve Emre Taşdemir Galatasaray'da

Galatasaray, 2 transferi borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Chaves'ten stoper Marcao ve geçtiğimiz günlerden Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

MARCAO

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARCAO KİMDİR?

İKİ KEZ KİRALIK GİTTİ

Futbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Öte yandan bu sezon Portekiz Primeira Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan savunma oyuncusu Chaves forması giyen Marcao (125) oldu