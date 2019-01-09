SPOR

Marcao ve Emre Taşdemir Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ve bonservisi elinde bulunan Emre Taşdemir için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Marcao ve Emre Taşdemir Galatasaray'da

Galatasaray, 2 transferi borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Chaves'ten stoper Marcao ve geçtiğimiz günlerden Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

MARCAO

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

MARCAO KİMDİR?

İKİ KEZ KİRALIK GİTTİ

Futbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Öte yandan bu sezon Portekiz Primeira Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan savunma oyuncusu Chaves forması giyen Marcao (125) oldu

EMRE TAŞDEMİR

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

Galatasaray'ın Emre Taşdemir'in detaylı sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre Taşdemir, 23 yaşında ve sol bek mevkisinde forma giyiyor. 2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı.

1

PARTNER13 saatlik yemek!13 saatlik yemek!
Terim'den sert açıklamaTerim'den sert açıklama
Sabri Süper Lig'e geri dönüyorSabri Süper Lig'e geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Marcos Do Nascimento Teixeira Spor Toto Süper Lig kap

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri

Sabri Süper Lig'e geri dönüyor

Sabri Süper Lig'e geri dönüyor

Yasin Öztekin'den itiraf

Yasin Öztekin'den itiraf

Serdar Gürler, Süper Lig'e döndü

Serdar Gürler, Süper Lig'e döndü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

Galatasaray'dan iki transfer

Galatasaray'dan iki transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marcao ve Emre Taşdemir Galatasaray'da

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Fatih Terim'den sert açıklama

Terim'den sert açıklama

Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Sabri Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray'dan Hulusi Belgü açıklaması

G.Saray'dan Hulusi Belgü açıklaması

Galatasaray, Chaves'ten Brezilyalı stoper Marcao'yu transfer etti

Galatasaray'a bir Brezilyalı daha

Galatasaray 3 - 3 Eskişehirspor

Aslan, Eskişehir'i geçemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.