Galatasaray Marsilya maçı geniş özeti! Galatasaray Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Sarı kırmızılı takım, bugün Ali Sami Yen Spor kompleksi'nde Marsilya ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler 4-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile biten maç sonrası özeti araştırıyor. İşte Galatasaray Marsilya maçı özeti ve ayrıntılar...

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

Maçta 5inci dakikada Taylan Antalyalının topu kaptırmasıyla yaşanan Marsilya tehlikesinde Dieng topa müdahale edemeden Muslera topa bir hamle yaptı.

11inci dakikada Feghoulinin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Diagnenin vuruşu üst direkten döndü.

12nci dakikada Galatasarayın hızlı atağında Feghouli rakibinden sıyrılarak pasını Cicaldauya aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Cicaldau, ağları sarstı: 1-0.

20nci dakikada Peresin ceza sahasının sol tarafından yaptığı sert vuruş direkten döndü.

30uncu dakikada Kerem Aktürkoğlunun pasıyla bir kez daha ceza sahasına sarkan Cicaldaunun içeri çevirdiği top Caleta-Cara çarptı ve ağlarla buluştu: 2-0.

37nci dakikada Guendouzinin kullandığı serbest vuruşta Diengin kafa vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

42nci dakikada gelişen Marsilya atağında topla ceza sahasına giren Diengin sağ taraftan yaptığı sert vuruş direkten döndü.

İlk yarı sarı kırmızılıların 2-0lık üstünlüğü ile sonlandı.

47nci dakikada Marsilyanın atağında Dieng savunma arkasına sarktı ve Musleradan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, top auta gitti.

64üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak topu altıpasa gönderdi. Feghouli, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.

67nci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Dieng, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada Kerem Aktürkoğlunun müdahalesiyle yerde kaldı Hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68inci dakikada topun başına Milik geçti. Milikin şutunu Muslera kurtarırken, seken topu bir kez daha önünde bulan Milik bu kez ağları buldu: 3-1.

70nci dakikada Feghouli savunma arkasına kaçtı ve kaleci Lopez açılarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Kaleye uzak bir mesafede topu önünde bulan ve karşısında boş kale olan Diagne, ayağı zemine takılınca istediği vuruşu yapamadı ve savunma golü önledi.

83üncü dakikada Ryan Babel, savunma arkasına kaçtı ve kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruş topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

85inci dakikada Fuentenin sol kanattan içeri kestiği topta Nelsson'dan seken topu Milik kafa vuruşuyla kaleye yolladı.

Maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonlandı.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 5. hafta maçında Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm ayrıntılar merak ediliyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırma konusu olurken, ilgiyle takip edilen Galatasaray - Marsilya maçı saat TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlandı.

İşte şifresiz maçı veren kanallar:



