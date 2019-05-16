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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA AYDINUS

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.,

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

17 MAYIS CUMA

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER

18 MAYIS CUMARTESİ

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS

19 MAYIS PAZAR

16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK

19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

20 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA

20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
tamam cinconlu hakem gelmiş yine
Şampiyon Cimbom........
galatasarayın şampiyonluğunu engelleme çalışan zavallılar bjk maçında başlattığınız algı olayı elinizde patladı ilki kupada, ikincisi bu pazar inşallah göya galatasaraya baskı olsun diyorsunuz algınzla ama rakiplerinin eli ayana dolaşıyor dertleri ligi iyi bir yerde bitirmek isteyende yarışta olanda galatasaray şampiyon olursa ara açılır galatasaray kazandıkça borcuda azalır bizde batarız taraftara ne açıklarız dürüst olun dürst şampiyonluğa leke çalmak için çamur atmak için gölge oyunu yapacanıza mücadele etseydiniz neymiş galatasaray 22 olursa ne yaparız çok çok çatlarsınız
@aydin_mustafa_1966 ..terim de dahil şikecisiniz
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