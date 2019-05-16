Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA AYDINUS

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.,

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

17 MAYIS CUMA

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER

18 MAYIS CUMARTESİ

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS

19 MAYIS PAZAR

16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK

19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

20 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA

20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK

