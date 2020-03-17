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Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.03.2020 19:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, TFF'ye göndermede bulundu.

Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.

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Galatasaray'ın Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye tepki!

"Dünya "Evde kal" diyor, TFF "Rize'ye git" diyor." açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Biri sahada boğularak ölecek anca o zaman Hande Hanım!nede olsa burası Törküye yok öleeee
rezilikleri diz boyu bu federesyonun amaç sadece galatasarayi yada trabzonsporu şampiyon yapmamak seyircisiz oynamak sadece başaksporunun yararina fenerbahçe bitti sımdiki görevleri yazıklar olsun
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