Galatasaray Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.
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"Dünya "Evde kal" diyor, TFF "Rize'ye git" diyor." açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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